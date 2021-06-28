Макдона: «Сергачев сыграл огромную роль в том, как «Тампа» разогналась за последние пару сезонов»

Защитник «Тампы» Райан Макдона оценил игру одноклубника Михаила Сергачева в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«На мой взгляд, игра №7 была одним из лучших матчей в его исполнении с тех пор, как я стал частью этой команды. Его очень важный заблокированный бросок на последних секундах седьмого матча против «Айлендерс» был просто невероятным.

Он умеет применить силовой прием в нужный момент, заблокировать бросок или создать опасный момент. У него получается выбираться из сложных ситуаций на льду, у него хороший бросок, он может сделать отличный пас и создать момент для партнера. Он быстро растет как игрок, у него появляется больше уверенности в себе... Я считаю, что он сыграл огромную роль в том, как «Тампа» разогналась за последние пару сезонов", — цитирует Макдону русскоязычный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф 23-летний россиянин провел 18 матчей и отдал 2 результативные передачи при показателе полезности «+1».