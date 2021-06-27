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Главный тренер «Вегаса» хочет сохранить Мартинеса в команде

23:23
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Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур заявил, что хочет сохранить защитника Алека Мартинеса в команде, сообщает TFP.

26 июля Мартинесу исполнится 34 года. Хоккеист может выйти на рынок свободных агентов этим летом.

В прошедшем регулярном чемпионате защитника провел 53 матча и набрал 32 (9+23) очка.

Мартинес провел в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 19 матчей, в которых набрал шесть очков (4 шайбы + 2 передачи), также американский защитник стал лидером плей-офф по блокированным броскам (72).

По словам генерального менеджера «Вегаса» Келли Маккриммон, Мартинес получил перелом стопы в концовке регулярного чемпионата. Из-за травмы он пропустил несколько матчей на финише «регулярки», но при этом смог помочь команде в плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора
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