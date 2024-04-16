Макдэвид вошел в число игроков, сделавших за сезон 100 голевых передач

В матче против «Сан-Хосе» вернувшийся в состав «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голевой передачей и стал четвертым игроком в истории, которому удалось ассистировать 100 раз за сезон. Ранее до юбилейной отметки добирались только Уэйн Гретцки (11 раз), Марио Лемье и Бобби Орр (по разу). В последнем матче сезона в элитную группу может забраться Никита Кучеров, которого от сотни отделяет только одна передача.