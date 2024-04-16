«Баффало» уволил главного тренера Гранато

«Баффало» объявил об отставке главного тренера Дона Гранато, сообщается на сайте лиги.

«Я хотел бы поблагодарить Дона за время, проведенное в «Баффало», и за приверженность организации «Сэйбрз», — сказал генеральный менеджер клуба Кевин Адамс.

Вместе с Гранато команду покинули помощник главного тренера Джейсон Кристи и видео-координатор Мэтт Смит.

«Баффало» завершил регулярный чемпионат НХЛ на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 84 очка в 82 играх.