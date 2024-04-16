Россия установила новый рекорд в НХЛ по количеству вратарей

Георгий Романов дебютировал в НХЛ и стал 13-м российским голкипером, сыгравшим в нынешнем чемпионате. Это новый рекорд для отечественной школы. В прошлом году на лед выходили 12 наших вратарей. Россия повторила европейский рекорд лиги, который делили шведы (2013/14) и финны (2020/21).