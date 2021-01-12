Макдэвид в 4-й год подряд назван сильнейшим игроком НХЛ, Панарин занял 6-е место

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид назван лучшим игроком НХЛ по версии TSN. Из 26 участников голосования 20 поставили его на первое место. Для Макдэвида это четвертая победа подряд в традиционном опроснике издания.

Вторым стал Натан Маккиннон («Колорадо»), тройку замкнул Леон Драйзатль («Эдмонтон»).

Лучшим из россиян стал Артемий Панарин («Рейнджерс»), занявший шестое место. При этом Сидни Кросби («Питтсбург»), который год назад стал вторым, в этот раз расположился только на седьмом месте.

Александр Овечкин («Вашингтон») также потерял пять позиций и стал 12-м после 7-го места год назад.

Также в рейтинг 50 лучших вошли россияне вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский (17-е место), нападающий «Питсбурга» Евгений Малкин (19-е место) и нападающий «Каролины» Андрей Свечников (41-е место).