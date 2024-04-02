Макдэвид установил рекорд по числу голевых передач за регулярный чемпионат НХЛ в XXI веке

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:3 ОТ).

Теперь на счету канадца 97 результативных передач в текущем сезоне. Это рекордный показатель в XXI веке. Последний раз такое количество голевых передач делал Адам Оутс в сезоне-1992/93.

Макдэвид со 126 очками (29+97) занимает третье место в гонке бомбардиров сезона НХЛ-2023/24. Возглавляют список Натан Маккиннон (127 (47+80)) и Никита Кучеров (127 (42+85)).