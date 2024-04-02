Макдэвид установил рекорд по числу голевых передач за регулярный чемпионат НХЛ в XXI веке
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:3 ОТ).
Теперь на счету канадца 97 результативных передач в текущем сезоне. Это рекордный показатель в XXI веке. Последний раз такое количество голевых передач делал Адам Оутс в сезоне-1992/93.
Макдэвид со 126 очками (29+97) занимает третье место в гонке бомбардиров сезона НХЛ-2023/24. Возглавляют список Натан Маккиннон (127 (47+80)) и Никита Кучеров (127 (42+85)).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|75
|50
|25
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|5
|Айлендерс
|74
|32
|42
|79
|6
|Питтсбург
|74
|33
|41
|77
|7
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|75
|47
|28
|99
|3
|Торонто
|74
|43
|31
|95
|4
|Тампа-Бэй
|74
|41
|33
|89
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|74
|46
|28
|100
|2
|Эдмонтон
|73
|45
|28
|95
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|87
|5
|Сиэтл
|74
|31
|43
|75
|6
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|75
|24
|51
|52
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
Результаты / календарь
22.03
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5.04
6.04
7.04
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|2 : 4
|2.04
|02:00
|
Торонто – Флорида
|6 : 4
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Колорадо
|4 : 1
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|2 : 5
|2.04
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|3 : 2 ОТ
|2.04
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|4 : 3
|2.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|62
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|72
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|75
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Иван Федотов
Филадельфия
|1
|1.57
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