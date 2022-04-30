Капризов стал лучшим бомбардиром сезона среди россиян в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче заключительного регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

Таким образом, 25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром лиги среди россиян: он набрал 108 (47+61) очков в 81 матче. Вторым среди россиян стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 96 (22+74) очков в 75 играх. Замкнул топ-3 капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 90 (50+40) очков в 77 матчах.

Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 123 (44+79) очка.

Список лучших бомбардиров НХЛ среди россиян сезона-2021/22:

1 (5). Кирилл Капризов («Миннесота») — 108 (47+61) в 80 матчах

2 (11). Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 75 матчах

3 (16). Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 77 матчах

4 (27). Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 82 (34+48) в 75 матчах

5 (37). Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 78 (24+54) в 79 матчах

6 (42). Павел Бучневич («Сент-Луис») — 76 (30+46) в 73 матчах