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Макдэвид оценил скорость Кендалл Койн

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Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид оценил выступление американки Кендалл Койн в конкурсе на скорость на Матче звезд НХЛ. Сам форвард выиграл конкурс. Девушка заняла седьмое место из восьми. Она стала первой женщиной, принявшей участие в мастер-шоу Матча всех звезд НХЛ.

Когда она помчалась по кругу, я подумал: "Вот это да!". Она могла победить, учитывая скорость с которой она ехала. Она показала невероятное катание. Здорово, когда можеть увидеть такие вещи на этом мероприятии, – приводит слова Макдэвида Sportsnet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHEELS 👀 @kendallcoyne26

Публикация от USA Hockey (@usahockey) 25 Янв 2019 в 7:14 PST

 

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