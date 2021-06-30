Макдэвид: «Нам не удалось осуществить все задуманное, но я рад быть частью «Эдмонтона»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу в номинациях «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

«Партнеры — это все, без них ничего не выиграешь. У нас особый коллектив. Да, нам не удалось осуществить все задуманное, но я рад быть его частью. Мне повезло. Получить признание хоккеистов значит очень многое. Они выходят на лед против тебя каждый день, сражаются, так что это особенное чувство. Я очень признателен, что выиграл этот приз уже несколько раз», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

«Харт Трофи» вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Также Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ).

В сезоне-2020/2021 Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 матчах.