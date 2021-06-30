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Главный тренер «Миннесоты» похвалил Капризова

07:51
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон отметил скромность российского нападающего Кирилла Капризова. 24-летний россиянин был признан лучшим новичком сезона в НХЛ.

Кирилл Капризов.Капризов выиграл «Колдер Трофи»

«Этот год, когда за нас играл Капризов, хорошо показал, какую франшизу мы пытаемся построить. Здорово, когда тебя узнают. Но его главная цель — больше побеждать и завоевать Кубок Стэнли.

Кирилл говорит все правильно и делает все правильно. И я не удивлен, что он при этом очень скромен", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Эвасона.

24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него семь матчей и три (2+1) очка.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kaprizov-poluchil-kolder-trofi-kto-zhe-esli-ne-on/c-325522702

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Евгений Козинов все материалы автора

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