Ничушкин забил в пустые ворота «Сент-Луиса» и забросил первую шайбу в плей-офф. Видео
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).
26-летний россиянин забросил шайбу за пять секунд до сирены и забил первый гол в текущем плей-офф. Теперь на его счету 2 (1+1) очка.
? Val Nichushkin— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 23, 2021
5-2 #GoAvsGo
? @AltitudeTV pic.twitter.com/nARakWk5FI
«Колорадо» победил в серии со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Миннесота» (счет в серии 3-1).
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