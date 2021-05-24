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Ничушкин забил в пустые ворота «Сент-Луиса» и забросил первую шайбу в плей-офф. Видео

02:56
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

26-летний россиянин забросил шайбу за пять секунд до сирены и забил первый гол в текущем плей-офф. Теперь на его счету 2 (1+1) очка.

«Колорадо» победил в серии со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Миннесота» (счет в серии 3-1).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей