TSN включил трех россиян в десятку вероятных обменов перед дедлайном в НХЛ

Телеканал TSN составил рейтинг вероятных обменов перед дедлайном в НХЛ. В первую десятку попали сразу три российских игрока.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков (3 место), форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев (5 место) и защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов (10 место) попали в Топ-10 рейтинга.

Также в рейтинг попал российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов. Он занял 35 место.

Топ-10 вероятных обменов выглядит следующим образом:

1. Тимо Майер («Сан-Хосе»).

2. Джейкоб Чикран («Аризона»).

3. Владислав Гавриков («Коламбус»).

4. Райан О'Райлли («Сент-Луис»).

5. Иван Барбашев («Сент-Луис»).

6. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»).

7. Тайлер Бертуцци («Детройт»).

8. Патрик Кейн («Чикаго»).

9. Джейк Маккейб («Чикаго»).

10. Дмитрий Куликов («Анахайм»).