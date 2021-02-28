Любушкин забросил первую шайбу в НХЛ, «Аризона» сообщила об этом на русском языке. Видео
07:43
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:6).
Для 26-летнего россиянина это первый гол в НХЛ. Для этого игроку понадобилось 103 матча. Также игрок набрал первое очко в текущем сезоне.
Пресс-служба отреагировала на гол Любушкина, подписав видео с заброшенной шайбой на русском языке: «Русский медведь забивает свой первый гол в карьере!»
Русский медведь забивает свой первый гол в карьере! pic.twitter.com/AythyqCI3j— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) February 28, 2021
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