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Любушкин забросил первую шайбу в НХЛ, «Аризона» сообщила об этом на русском языке. Видео

07:43
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Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:6).

Для 26-летнего россиянина это первый гол в НХЛ. Для этого игроку понадобилось 103 матча. Также игрок набрал первое очко в текущем сезоне.

Пресс-служба отреагировала на гол Любушкина, подписав видео с заброшенной шайбой на русском языке: «Русский медведь забивает свой первый гол в карьере!»

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