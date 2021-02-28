Любушкин забросил первую шайбу в НХЛ, «Аризона» сообщила об этом на русском языке. Видео

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:6).

Для 26-летнего россиянина это первый гол в НХЛ. Для этого игроку понадобилось 103 матча. Также игрок набрал первое очко в текущем сезоне.

Пресс-служба отреагировала на гол Любушкина, подписав видео с заброшенной шайбой на русском языке: «Русский медведь забивает свой первый гол в карьере!»