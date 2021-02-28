«Аризона» уступила «Колорадо», Любушкин забросил первую шайбу в НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:2.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин, забив гол, набрал первое очко в сезоне и впервые в НХЛ забросил шайбу. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Голы: Маккиннон — 5 (Бураковски, Грэйвс), 12:16 — 0:1. Келлер — 6 (Яльмарссон), 34:13 — 1:1. Макдональд — 1 (Донской, Бураковски), 37:15 — 1:2. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Жирар), 41:58 — 1:3. Донской — 6 (Ничушкин, Жирар), 52:00 — 1:4. Джост — 1 (Рантанен), 53:57 — 1:5. Любушкин — 1 (Ларссон, Крауз), 56:32 — 2:5. Белльмар — 1 (п.в., Комфер), 58:09 — 2:6.

Вратари: Раанта (56:56 — 58:09) — Грубауэр.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (9+5+10) — 41 (7+20+14).

Наши: Любушкин (16.27/2/0) — Ничушкин (10.55/2/+1).

28 февраля. Глендейл. Gila River Arena.