Любушкин забил «Вашингтону» на 5-й минуте матча

«Баффало» на 5-й минуте открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Голом отметился российский защитник Илья Любушкин. Для него эта шайба стала второй в сезоне.