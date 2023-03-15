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Сегодня, 17:59

Лавиолетт: «Овечкин готовится к ближайшему матчу, если сможет — он сыграет»

Главный тренер «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин сможет вернуться на лед
Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии форварда команды Александра Овечкина, который не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:5) из-за травмы нижней части тела.

«Если сможет — он сыграет с «Баффало». Перед прошлым матчем мы решили, что он не готов к игре. Посмотрим, что будет сегодня. Накануне он занимался на тренировочной арене, готовясь к следующему матчу — приводит слова Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.

В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 62 (36+26) очка в 62 матчах.

Его команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы «Востока», набрав 71 очко за 68 игр.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 67 44 23 94
3 Рейнджерс 67 38 29 86
4 Питтсбург 67 34 33 78
5 Айлендерс 69 34 35 76
6 Вашингтон 68 32 36 71
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 66 21 45 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 66 40 26 88
3 Тампа-Бэй 68 40 28 86
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 66 33 33 71
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 68 37 31 87
2 Миннесота 67 38 29 84
3 Колорадо 65 37 28 80
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 66 29 37 63
7 Аризона 68 25 43 61
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 68 39 29 87
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 68 30 38 74
6 Ванкувер 66 29 37 63
7 Анахайм 67 22 45 54
8 Сан-Хосе 68 19 49 51
Результаты / календарь
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20.03
15.03 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 3
15.03 02:00
Филадельфия – Вегас
 3 : 5
15.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 1 : 4
15.03 02:00
Питтсбург – Монреаль
 4 : 6
15.03 02:00
Каролина – Виннипег
 5 : 3
15.03 03:00
Нэшвилл – Детройт
 2 : 1
15.03 03:30
Чикаго – Бостон
 6 : 3
15.03 04:00
Эдмонтон – Оттава
 6 : 3
15.03 05:00
Аризона – Калгари
 4 : 3 ОТ
15.03 05:00
Ванкувер – Даллас
 5 : 2
15.03 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 5 : 6 ОТ
15.03 05:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
5 : 2
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 129
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Тампа-Бэй

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Коннор Макдэвид

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 66 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 44
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Миннесота

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