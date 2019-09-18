Любушкин помог «Аризоне» разгромить «Лос-Анджелес» с Ковальчуком и Прохоркиным

«Аризона» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:0. Дубль в составе «Аризоны» оформил форвард Конор Гарланд. Также в составе победителей голевой передачей отметился россиянин Илья Любушкин, который провел на льду почти 21 минуту.

В составе «Лос-Анджелеса» на площадке более 17 минут провел Илья Ковальчук, а на счету Николая Прохоркина почти 16 минут игрового времени.

НХЛ

Контрольные матчи

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Келлер — 1 (Дворак, Гарлэнд), 0:18 — 0:1. Гарлэнд — 1 (Шнарр, Миле), 16:22 — 0:2. Дворак — 1 (Любушкин, Гросс), 24:16 — 0:3. Гросс — 1 (Дворак, Келлер), 43:40 — 0:4. Гарлэнд — 2, 46:46 — 0:5.

Вратари: Куик (Петерсен, 32:15) — Кюмпер (Хилл, 40:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (12+4+10) — 25 (6+12+7).

Наши: Ковальчук (17.33/4/-1), Прохоркин (15.51/2/0) — Любушкин (20.58/2/+1).

18 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.