Любушкин надеется, что Минтюков может стать одним из ведущих защитников НХЛ
Игрок «Анахайма» Илья Любушкин считает, что его одноклубник Павел Минтюков может стать одним из ведущих защитников НХЛ.
«Думаю, потенциал у него огромный. Он играет уже в очень зрелый хоккей, и по нему не скажешь, что он только пришел в лигу и ему всего лишь 19 лет. Это достаточно зрелый и мастеровитый игрок, который не тушуется и не стесняется ничего на льду. Я надеюсь, что Павел продолжит в том же духе и станет топовым защитником в НХЛ», — цитирует Любушкина ТАСС.
Минтюков является воспитанником московского «Динамо». В 2022 году он был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ под 10-м номером. В восьми матчах этого сезона он набрал 4 очка (1+3) по системе «гол+пас».
Источник: https://tass.ru/sport/19150079
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