Лундквист станет членом Зала хоккейной славы, россияне не попали в окончательный список

Стало известно, кто войдет в Зал хоккейной славы в 2023 году.

Членами Зала хоккейной славы среди игроков станут Том Баррассо, Хенрик Лундквист, Кэролайн Уэллетт, Пьер Тержон и Майк Вернон. Кроме того, этой заслуги удостоятся бывший генменеджер Пьер Лакруа и экс-тренер Кен Хитчкок.

Ранее сообщалось, что на попадание в Зал славы претендуют россияне: Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, но ни один из них не попал в окончательный список.