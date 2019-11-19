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«Лос-Анджелес» выставил Марио Кемпе на драфт отказов. Он продолжит карьеру в КХЛ

20:19
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«Лос-Анджелес» выставил нападающего Марио Кемпе на драфт отказов. Это сделано с целью расторгнуть контракт с 31-летним шведом, сообщает в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрун.

Скорее всего, Кемпе продолжит карьеру в КХЛ.

Нападающий стал игроком «Лос-Анджелеса» перед началом нынешнего сезона. Он выступал за фарм-клуб «Кингз» в АХЛ и в 16 матчах набрал 11 (3+8) очков.

Марио Кемпе уже поиграл в КХЛ, проведя несколько сезонов в «Витязе». В 166 матчах на его счету 83 (39+44) очка.

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