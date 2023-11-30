«Вашингтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Вашингтона» отметились Энтони Манта и Коннор Макмайкл. Единственную шайбу «Лос-Анжелеса» забросил Артур Калиев.

«Лос-Анжелес» прервал серию из пяти побед подряд.

«Вашингтон» занимает восьмую строчку в Восточной конференции, набрав 24 очка в 19 матчах. «Лос-Анджелес» — четвертый в Западной конференции (29 очков в 20 играх).