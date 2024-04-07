«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кингз» Адриан Кемпе набрал 3 (2+1) очка, по 2 (1+1) очка набрали Дрю Даути и Кевин Фиала, еще по голу забили Тревор Мур и Алекс Лаферрье. У «Кэнакс» шайбы забросили Брок Босер, Дакота Джошуа и Тедди Блюгерс.

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