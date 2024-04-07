«Калгари» уступил «Эдмонтону», Кузьменко сделал две результативные передачи

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» со счетом 2:4.

В составе «Флэймз» отличились Егор Шарангович и Назем Кадри, у Андрея Кузьменко две результативные передачи. У «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль, Коннор Браун, Эван Бушар и Райан Нюджент-Хопкинс.

После этого матча «Калгари» с 73 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 99 очками — на пятой строчке.