«Ванкувер» в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес», Кузьменко реализовал решающий бросок
«Ванкувер» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в серии послематчевых буллитов в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2.
В основное время у «Кэнакс» шайбы забросили Брок Босер и Элиас Петтерсон.
В составе «Кингз» голами отметились Александер Эдлер и Карл Грундстрем. Во втором периоде Адриан Кемпе не реализовал буллит.
Победный буллит на счету игрока Андрея Кузьменко.
«Ванкувер» с 65 очками расположился на 12-м месте «Запада». «Лос-Анджелес» — на 2-й строчке «Запада» с 90 очками.
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«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бесер — 13 (Миллер, Хьюз), 10:53 — 0:1. Эдлер — 2 (Виларди), 16:52 — 1:1. Грундстрем — 9 (Купари, Калиев), 36:18 — 2:1. Петтерссон — 32 (бол., Хьюз, Миллер), 51:33 — 2:2.
Нереализованный буллит: Кемпе (Лос-Анджелес), 30:24.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Корписало — Демко.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 40 (11+12+17+0) — 17 (4+2+8+3).
Наши: Гавриков (22.11/2/0) — Кузьменко (17.55/0/0), Подколзин (9.10/1/-1).
19 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
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|19.03
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Тампа-Бэй – Монреаль
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|19.03
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Оттава – Торонто
|4 : 5 Б
|19.03
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Рейнджерс – Питтсбург
|6 : 0
|19.03
|05:00
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Лос-Анджелес – Ванкувер
|2 : 3 Б
|19.03
|05:00
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Калгари – Даллас
|5 : 6 ОТ
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Сан-Хосе – Айлендерс
|1 : 4
|19.03
|05:30
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Аризона – Чикаго
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|19.03
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Баффало – Бостон
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|19.03
|21:00
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