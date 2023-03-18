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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Монреаль», «Рейнджерс» — «Питтсбург» и другие матчи 18 и 19 марта

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

18 марта, суббота

20.00 (мск) «Детройт» — «Колорадо»

21.00 «Миннесота» — «Бостон»

21.00 «Нэшвилл» — «Виннипег»

23.00 «Сиэтл» — «Эдмонтон»

19 марта, воскресенье

0.00 «Филадельфия» — «Каролина»

0.00 «Флорида» — «Нью-Джерси»

2.00 «Оттава» — «Торонто»

2.00 «Тампа-Бэй» — «Монреаль»

3.00 «Рейнджерс» — «Питтсбург»

5.00 «Калгари» — «Даллас»

5.00 «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»

5.30 «Аризона» — «Чикаго»

5.30 «Сан-Хосе» — «Айлендерс»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
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23.03
18.03 02:00
Филадельфия – Баффало
 5 : 2
18.03 02:00
Вашингтон – Сент-Луис
 2 : 5
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 5 : 2
18.03 05:00
Анахайм – Коламбус
 7 : 4
18.03 20:00
Детройт – Колорадо
 - : -
18.03 21:00
Нэшвилл – Виннипег
 - : -
18.03 21:00
Миннесота – Бостон
 - : -
18.03 23:00
Сиэтл – Эдмонтон
 - : -
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