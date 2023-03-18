НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Монреаль», «Рейнджерс» — «Питтсбург» и другие матчи 18 и 19 марта
Регулярный чемпионат НХЛ.
18 марта, суббота
20.00 (мск) «Детройт» — «Колорадо»
19 марта, воскресенье
0.00 «Филадельфия» — «Каролина»
3.00 «Рейнджерс» — «Питтсбург»
5.00 «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
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Результаты / календарь
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|5 : 2
|18.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|5 : 2
|18.03
|05:00
|
Анахайм – Коламбус
|7 : 4
|18.03
|20:00
|
Детройт – Колорадо
|- : -
|18.03
|21:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|18.03
|21:00
|
Миннесота – Бостон
|- : -
|18.03
|23:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
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