Сергачев признан второй звездой матча с «Монреалем»

Читать «СЭ» в

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:3).

24-летний россиянин сделал две результативные передачи. Первой звездой признан форвард «Лайтнинг» Брэндон Хэгел, оформишвий хет-трик. Третья звезда — форвард «Канадиенс» Майк Хоффман, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Сергачев провел 68 матчей, в которых набрал 53 (7+46) очка.