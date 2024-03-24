«Чикаго» победил «Сан-Хосе», отыгравшись с 0:4
«Чикаго» на выезде одержал волевую победу над «Сан-Хосе» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Гости уступали со счетом 0:4 в начале второго периода. У «Блэкхокс» 3 (1+2) очка набрал Райан Донато. У хозяев голевой пас сделал Клим Костин.
«Чикаго» с 45 очками занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 40 очками — на 16-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)
Голы: Бордело — 5 (бол., Зеттерлунд, Эддисон), 3:53 — 1:0. Бордело — 6 (Бэйли, Штурм), 10:17 — 2:0. Зеттерлунд — 19 (Костин, Ферраро), 20:16 — 3:0. Зеттерлунд — 20 (бол., Эклунд, Гранлунд), 21:24 — 4:0. Донато — 11 (Рэддиш, Т. Джонсон), 26:45 — 4:1. Т. Джонсон — 16 (Донато, Рэддиш), 33:20 — 4:2. Джонс — 5 (Кайсер, Бедард), 46:20 — 4:3. Курашев — 15 (Донато, Фолиньо), 59:13 — 4:4. Джонс — 6 (Курашев), 60:18 — 4:5.
Вратари: Кули — Мразек (46:06 — 46:20, 58:36 — 59:13).
Штраф: 9 — 13.
Броски: 30 (15+10+5+0) — 31 (9+14+7+1).
Наши: Барабанов (16.30/4/0), Костин (16.33/1/-2) — Зайцев (18.55/2/+1).
24 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|70
|46
|24
|96
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|70
|35
|35
|79
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|69
|29
|40
|73
|6
|Нью-Джерси
|70
|34
|36
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|70
|23
|47
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|41
|30
|97
|2
|Флорида
|69
|45
|24
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|69
|38
|31
|82
|5
|Детройт
|70
|36
|34
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|8
|Оттава
|68
|28
|40
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|45
|25
|95
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|69
|44
|25
|93
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Сент-Луис
|70
|37
|33
|77
|6
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|7
|Аризона
|70
|29
|41
|63
|8
|Чикаго
|70
|19
|51
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|70
|44
|26
|96
|2
|Эдмонтон
|67
|42
|25
|88
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|81
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|69
|28
|41
|69
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|69
|16
|53
|39
|24.03
|00:00
|
Нэшвилл – Детройт
|1 : 0
|24.03
|02:00
|
Торонто – Эдмонтон
|6 : 3
|24.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|2 : 5
|24.03
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|4 : 3 Б
|24.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 2
|24.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 5 ОТ
|24.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|4 : 3 ОТ
|24.03
|05:30
|
Вегас – Коламбус
|4 : 2
|24.03
|19:30
|
Вашингтон – Виннипег
|- : -
|24.03
|21:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|122
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|70
|119
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|112
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|66
|50
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|69
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Джейк Аллен
Нью-Джерси
|4
|1.76