«Лос-Анджелес» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко отдал две результативных передачи и не забил послематчевый буллит

«Лос-Анджелес» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В составе «Кингз» отличились Артур Калиев и Адриан Кемпе, у «Блюз» забросили Брэйден Шенн и Тори Круг. В серии буллитов победу одержал «Лос-Анджелес», решающий бросок на счету Артура Калиева.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал две результативных передачи и не реализовал послематчевый буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шенн — 3 (бол., Тарасенко, Крюг), 26:48 — 0:1. Калиев — 2 (Клэйг, Эдлер), 46:16 — 1:1. Кемпе — 2 (Иафалло, Дано), 52:15 — 2:1. Крюг — 2 (мен., Кайру, Тарасенко), 59:51 — 2:2.

Победный буллит: Калиев.

Вратари: Куик — Биннингтон (59:32 — 59:51).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (6+10+11+8) — 35 (10+13+12+0).

Наши: — - Барбашев (19.57/2/-1), Бучневич (16.25/4/0), Костин (9.07/2/-1), Тарасенко (17.38/3/0).

4 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center. 11756 зрителей.