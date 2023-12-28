Дубль Кемпе помог «Лос-Анджелесу» выиграть у «Сан-Хосе»

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«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Форвард хозяев Адриан Кемпе сделал дубль.

«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 44 очками в 31 матче.

«Сан-Хосе» потерпел пятое поражение подряд, команда идет на последней, 16-й строчке Запада с 21 очком в 35 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Голы: Зеттерлунд — 10, 11:02 — 0:1. Фиала — 7 (Спенс), 22:57 — 1:1. Льюис — 5, 23:10 — 2:1. Дюбуа — 7 (Калиев, Лафферье), 32:26 — 3:1. Кемпе — 10 (Рой, Грундстрем), 43:36 — 4:1. Кемпе — 11 (Андерсон, Даути), 55:42 — 5:1.

Вратари: Риттих — Кяхкенен.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 42 (6+17+19) — 25 (8+11+6).

Наши: Гавриков (20.02/1/+3) — Барабанов (15.11/1/-4), Охотюк (15.36/0/0).

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