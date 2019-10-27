«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» — 5:1. 2 (0+2) очка в составе победителей набрал Мэтт Дамба. На счету российского форварда «королей» Ильи Ковальчука результативная передача и 3 броска в створ за 16.08 на льду (2.26 — в большинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Мэйю — 2 (Дамба, Донато), 5:50 — 1:0. Хаттон — 1 (Кемпе, Ковальчук), 24:29 — 1:1. Стаал — 3 (Зукер), 37:04 — 2:1. Эрикссон Эк — 1 (Дамба, Бродин), 40:28 — 3:1. Койву — 1 (Фолиньо, Хартман), 46:39 — 4:1. Сперджен — 2, 52:24 — 5:1.

Вратари: Стэлок — Куик.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (8+5+14) — 31 (10+14+7).

Наши: — - Ковальчук (16.08/3/0).

27 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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