"Лос-Анджелес" прервал победную серию "Филадельфии", Проворов набрал 1 очок

"Филадельфия" по буллитам проиграла "Лос-Анджелесу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). "Кингз" одержал третью победу кряду и прервал восьмиматчевую победную серию "Флайерз".

Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов отметился одной голевой передачей. Илья Ковальчук и Михаил Воробьев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Лос-Анджелес" - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вагнер - 5 (Клиффорд, Уокер), 8:46 - 0:1. Кутюрье - 22 (Жиру, Проворов), 27:00 - 1:1. Кемпе - 9 (Лейпсик, Тоффоли), 32:33 - 1:2. Ворачек - 13 (Жиру, Гостисбеер), 59:42 - 2:2.

Победный буллит: Тоффоли.

Вратари: Столарз (58:03 - 59:42) - Куик.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 32 (11+9+10+2) - 39 (18+13+6+2).

Наши: Воробьев (5.51/0/-1), Проворов (28.02/5/+1) - Ковальчук (16.59/4/0).

8 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.