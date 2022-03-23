Тренин подрался с Дурзи во время матча «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл». Видео

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин стал участником драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». В начале третьего периода он вступил в открытый конфликт с защитником «Кингз» Шоном Дурзи.

После нескольких точных ударов россиянина соперник оказался на льду и в дело вмешались арбитры. Оба игрока получили по пятиминутному штрафу.

25-летний Тренин проводит свой третий сезон в НХЛ. В этом розыгрыше он набрал 21 (15+6) очко.