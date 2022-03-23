Тренин подрался с Дурзи во время матча «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл». Видео
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин стал участником драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». В начале третьего периода он вступил в открытый конфликт с защитником «Кингз» Шоном Дурзи.
После нескольких точных ударов россиянина соперник оказался на льду и в дело вмешались арбитры. Оба игрока получили по пятиминутному штрафу.
25-летний Тренин проводит свой третий сезон в НХЛ. В этом розыгрыше он набрал 21 (15+6) очко.
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Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
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Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 4
|23.03
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Питтсбург – Коламбус
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Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|23.03
|02:30
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Айлендерс – Оттава
|3 : 0
|23.03
|03:00
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Виннипег – Вегас
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|23.03
|03:30
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Даллас – Эдмонтон
|5 : 3
|23.03
|04:00
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Калгари – Сан-Хосе
|3 : 4
|23.03
|05:00
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Аризона – Сиэтл
|2 : 4
|23.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Нэшвилл
|6 : 1
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