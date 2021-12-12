Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Даллас» благодаря двум голевым передачам Барабанова

Две голевых передачи Барабанова принесли «Сан-Хосе» победу над «Далласом»
09:10
Теги:

«Сан-Хосе» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Шаркс» отличились Томаш Хертл и Эрик Карлссон. Обе шайбы были заброшены при участии российского форварда Александра Барабанова. Единственный гол «Далласа» забил Михаэль Раффль.

«Даллас» потерпел третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хертл — 14 (Майер, Барабанов), 8:30 — 1:0. Карлссон — 8 (Майер, Барабанов), 36:28 — 2:0. Раффль — 3 (Факса, Хаканпяя), 48:26 — 2:1.

Вратари: Раймер — Холтби (58:14).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (6+11+8) — 35 (14+10+11).

Наши: Барабанов (14.58/0/+2) — Гурьянов (16.20/1/0), Радулов (20.46/1/-1).

12 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 14145 зрителей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
День России в спорте! Коньки, фристайл, сноуборд, биатлон, а теперь еще Устюгов!
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
0