«Сан-Хосе» обыграл «Даллас» благодаря двум голевым передачам Барабанова
Две голевых передачи Барабанова принесли «Сан-Хосе» победу над «Далласом»
09:10
«Сан-Хосе» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У «Шаркс» отличились Томаш Хертл и Эрик Карлссон. Обе шайбы были заброшены при участии российского форварда Александра Барабанова. Единственный гол «Далласа» забил Михаэль Раффль.
«Даллас» потерпел третье поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Даллас» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хертл — 14 (Майер, Барабанов), 8:30 — 1:0. Карлссон — 8 (Майер, Барабанов), 36:28 — 2:0. Раффль — 3 (Факса, Хаканпяя), 48:26 — 2:1.
Вратари: Раймер — Холтби (58:14).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (6+11+8) — 35 (14+10+11).
Наши: Барабанов (14.58/0/+2) — Гурьянов (16.20/1/0), Радулов (20.46/1/-1).
12 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 14145 зрителей.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю