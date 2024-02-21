«Вегас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Нэшвиллу» — 3:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» отличились Алекс Пьетранжело, Уильям Карлссон и Майкл Амадио. У «Предаторз» шайбы забросили Люк Евангелиста, Коди Гласс, Томас Новак, Коул Смит и Густав Нюквист, Яков Тренин отметился результативной передачей.

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