«Лос-Анджелес» хочет продлить контракт с голкипером Петерсеном

«Лос-Анджелес» рассчитывает до старта регулярного чемпионата НХЛ продлить контракт с голкипером Кэлом Петерсеном, сообщает TFP.

У 26-летнего американца остался последний год по контракту, согласно которому он зарабатывает 858,3 тысячи долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате голкипер провел 35 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,89 при 91,1 проценте отраженных бросков.

На чемпионате мира в Риге Петерсен в составе сборной США провел 7 матчей: коэффициент надежности — 1,29; процента отраженных бросков — 95,3.