«Лос-Анджелес» хочет продлить контракт с голкипером Петерсеном
16:30
«Лос-Анджелес» рассчитывает до старта регулярного чемпионата НХЛ продлить контракт с голкипером Кэлом Петерсеном, сообщает TFP.
У 26-летнего американца остался последний год по контракту, согласно которому он зарабатывает 858,3 тысячи долларов за сезон.
В прошлом регулярном чемпионате голкипер провел 35 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,89 при 91,1 проценте отраженных бросков.
На чемпионате мира в Риге Петерсен в составе сборной США провел 7 матчей: коэффициент надежности — 1,29; процента отраженных бросков — 95,3.
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