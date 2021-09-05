Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте с нападающим Кириллом Капризовым.

— Пока не могу сообщить ничего нового. Мы работаем. Как я говорил раньше, это займет определенное время, — приводит слова Герина The Athletic.

— Вы не беспокоились о возможном предложении из России?

— Нет, не беспокоился. Это решение принимаю не я. Мы сделали свое предложение. Я могу беспокоиться только о возможностях своего клуба. Кирилл — умный парень. Он сделает правильный выбор.

— Кажется, переговоры сдвинулись с мертвой точки.

— Просто Кирилл и его агент посмотрели на эту ситуацию под другим углом. Не буду вдаваться в детали. Но всегда можно найти компромисс.

Напомним, Капризов провел свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Сейчас 24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента.