«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс», Варламов отразил 30 бросков

«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кингз» отличились Филлип Дано, Мэтт Рой, Куинтон Байфилд, Брендан Лемье и Тревор Мур. У «Айлендерс» забросили Андерс Ли и Жан-Габриэль Пажо.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

«Лос-Анджелес» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 65 очками в 53 матчах, «Айлендерс» идет на 11-й строчке Востока с 46 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Дано — 15 (Мур, Бьорнфут), 3:43 — 1:0. Рой — 1 (Копитар, Иафалло), 7:51 — 2:0. Байфилд — 2, 20:56 — 3:0. Ли — 14 (Добсон, Барзал), 29:47 — 3:1. Лемье — 8 (Калиев, Рой), 39:31 — 4:1. Пажо — 8, 58:44 — 4:2. Мур — 9 (п.в., Арвидссон), 59:43 — 5:2.

Вратари: Петерсен — Варламов (59:00 — 59:43).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (11+15+9) — 28 (7+8+13).

27 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center. 18230 зрителей.