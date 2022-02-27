Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:05

«Калгари» обыграл «Миннесоту», у Капризова — гол, у Задорова — голевая передача

Гол Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Калгари»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Миннесота» проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой. У защитника «Флэймз» Никиты Задорова результативная передача.

«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции с 68 очками в 51 матче. «Миннесота» занимает четвертую строчку с 65 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Голы: Годро — 7 (Меррилл, Фиала), 1:36 — 0:1. Тоффоли — 12 (Андерссон, Хэнифин), 10:29 — 1:1. Ткачак — 25 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 11:49 — 2:1. Гудбрэнсон — 4 (Задоров, Ткачак), 17:42 — 3:1. Манджапане — 27 (Коулмэн, Андерссон), 36:44 — 4:1. Коулмэн — 11 (мен., Линдхольм), 39:19 — 5:1. Бьюгстад — 5 (Болди), 53:25 — 5:2. Капризов — 24 (Зуккарелло), 54:35 — 5:3. Ткачак — 26 (бол., Годро), 58:06 — 6:3. Тоффоли — 13 (п.в., Танев), 59:18 — 7:3.

Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (58:26).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 35 (18+8+9) — 25 (4+14+7).

Наши: Задоров (20.39/2/+2) — Капризов (19.55/5/0), Куликов (21.42/0/-1).

27 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.

Кирилл Капризов
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
1
0
Читайте также
Норвегия требует отстранить Большунова от выступлений в Кубке мира. Ему не могут гарантировать безопасность
Махачев снес американца в первом раунде: Ислам ждал другой победы, ему уже не интересно бить середняков и нужен пояс
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне

«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс», Варламов отразил 30 бросков
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Питтсбург 54 32 22 72
3 Рейнджерс 52 33 19 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 48 19 29 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 52 23 29 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 1 : 2
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 7 : 10
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 7 : 3
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 1 : 3
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
5 : 2
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 52 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости