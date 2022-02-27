Гол Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Калгари»

«Миннесота» проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой. У защитника «Флэймз» Никиты Задорова результативная передача.

«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции с 68 очками в 51 матче. «Миннесота» занимает четвертую строчку с 65 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Голы: Годро — 7 (Меррилл, Фиала), 1:36 — 0:1. Тоффоли — 12 (Андерссон, Хэнифин), 10:29 — 1:1. Ткачак — 25 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 11:49 — 2:1. Гудбрэнсон — 4 (Задоров, Ткачак), 17:42 — 3:1. Манджапане — 27 (Коулмэн, Андерссон), 36:44 — 4:1. Коулмэн — 11 (мен., Линдхольм), 39:19 — 5:1. Бьюгстад — 5 (Болди), 53:25 — 5:2. Капризов — 24 (Зуккарелло), 54:35 — 5:3. Ткачак — 26 (бол., Годро), 58:06 — 6:3. Тоффоли — 13 (п.в., Танев), 59:18 — 7:3.

Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (58:26).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 35 (18+8+9) — 25 (4+14+7).

Наши: Задоров (20.39/2/+2) — Капризов (19.55/5/0), Куликов (21.42/0/-1).

27 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.