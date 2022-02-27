«Калгари» обыграл «Миннесоту», у Капризова — гол, у Задорова — голевая передача
«Миннесота» проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой. У защитника «Флэймз» Никиты Задорова результативная передача.
«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции с 68 очками в 51 матче. «Миннесота» занимает четвертую строчку с 65 очками в 50 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
Голы: Годро — 7 (Меррилл, Фиала), 1:36 — 0:1. Тоффоли — 12 (Андерссон, Хэнифин), 10:29 — 1:1. Ткачак — 25 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 11:49 — 2:1. Гудбрэнсон — 4 (Задоров, Ткачак), 17:42 — 3:1. Манджапане — 27 (Коулмэн, Андерссон), 36:44 — 4:1. Коулмэн — 11 (мен., Линдхольм), 39:19 — 5:1. Бьюгстад — 5 (Болди), 53:25 — 5:2. Капризов — 24 (Зуккарелло), 54:35 — 5:3. Ткачак — 26 (бол., Годро), 58:06 — 6:3. Тоффоли — 13 (п.в., Танев), 59:18 — 7:3.
Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (58:26).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 35 (18+8+9) — 25 (4+14+7).
Наши: Задоров (20.39/2/+2) — Капризов (19.55/5/0), Куликов (21.42/0/-1).
27 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Питтсбург
|54
|32
|22
|72
|3
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|71
|4
|Вашингтон
|54
|28
|26
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|48
|19
|29
|46
|7
|Филадельфия
|52
|16
|36
|42
|8
|Нью-Джерси
|52
|18
|34
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|2
|Тампа-Бэй
|51
|34
|17
|74
|3
|Торонто
|52
|34
|18
|72
|4
|Бостон
|52
|31
|21
|66
|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
|Оттава
|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|53
|29
|24
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|61
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|52
|23
|29
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|27.02
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|1 : 2
|27.02
|03:30
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3
|27.02
|03:30
|
Детройт – Торонто
|7 : 10
|27.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|2 : 3
|27.02
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|7 : 3
|27.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|27.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|5 : 2
|27.02
|21:00
|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|27.02
|22:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|27.02
|23:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|27.02
|23:59
|
Аризона – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|52
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.03
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03