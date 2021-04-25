«Аризона» на выезде разгромила «Лос-Анджелес»

«Аризона» в матче регулярного сезона НХЛ 25 апреля на выезде разгромила «Лос-Анджелес» (4:0).

Двумя результативными передачами отличился защитник «койотов» Алекс Голигоски, а шайбы забрасывали Джон Хэйден, Лоусон Круз, Джейкоб Чикран и Фил Кессел.

После этой победы «Аризона» поднялась на четвертое место в Западном дивизионе с 47 очками, у «Лос-Анджелеса» 40 очков и седьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Хейден — 1 (Брассар, Педерсон), 12:47 — 0:1. Крауз — 4 (Голигоски, Кессел), 20:36 — 0:2. Чикран — 14 (бол., Голигоски), 44:19 — 0:3. Кессел — 17, 52:56 — 0:4.

Вратари: Петерсен — Кемпер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (6+9+11) — 40 (12+16+12).

Наши: — - Любушкин (18.19/1/+1).

25 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.