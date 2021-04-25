Лавиолетт похвалил атаку «Вашингтона» в отсутствии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 25 апреля в интервью сайту клуба поделился впечатлениями от матча регулярного сезона НХЛ против «Айлендерс» (6:3).

«Что я могу сказать об игре Спронга, оформившего дубль? Он был неплох. Опасно атаковал ,развивал атаки на скорости, а что еще надо? Уилсон давал нам преимущество на пятаке, поэтому, считаю, мы сыграли хорошо. Главное, что даже без Овечкина нам удалось сохранить целостность звена и не потерять в атаке», — заявил Лавиолетт.

35-летний Овечкин получил травму в конце третьего периода предыдущего матча против «Айлендерс» (1:0). По сообщениям пресс-службы, у капитана травма нижней части тела.