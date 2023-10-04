«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм». Гавриков набрал одно очко

«Лос-Анджелес» выиграл у «Анахайма» в предсезонном матче НХЛ — 4:1. Встреча прошла в Лос-Анджелесе.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Анахайм» начнет регулярный чемпионат игрой с «Вегасом» (15 октября), а «Лос-Анджелес» встретится с «Колорадо» (12 октября).