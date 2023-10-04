Барабанов сделал голевую передачу в победном матче «Сан-Хосе» с «Вегасом»

«Сан-Хосе» переиграл «Вегас» в предсезонном матче НХЛ — 2:0. Встреча прошла на льду «Т-Мобайл Арены» Лас-Вегасе.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился одной голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вегас» встретится с «Сиэтлом» (11 октября), а «Сан-Хосе» начнет регулярку встречей с «Голден Найтс» (13 октября).