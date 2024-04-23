Линди Рафф возглавил «Баффало». Он приводил команду к финалу Кубка Стэнли

Канадский специалист Линди Рафф стал главным тренером «Баффало», сообщается на официальном сайте клуба.

64-летний канадец сменил на этом посту Дона Гранато. Рафф уже возглавлял «Сэйбрз» с 1997 по 2013 год. За это время он довел команду до финала Кубка Стэнли, а также трижды до полуфинала. В 2007 году «Баффало» выиграл Президентский кубок.

«Баффало» в сезоне-2023/24 занял 12-е место в Восточной конференции и в 12-й раз подряд не смог выйти в плей-офф.