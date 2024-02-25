«Лос-Анджелес» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Анахайм» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кингз» отличились Кевин Фиала и Дрю Даути, Тревор Мур реализовал победный буллит. У «Дакс» шайбы забросили Якоб Сильверберг и Сэм Кэррик.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте