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Лидеры «Чикаго» недовольны работой клуба на рынке свободных агентов

11:32
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Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз заявил, что его не устраивает работа клуба на рынке свободных агентов. Его поддержали другие ветераны команды — Патрик Кэйн, Данкан Кит и Брент Сибрук.

«Мы хотим побеждать, — сказал Тэйвз в интервью The Athletic. — В клубе ждут, что лидеры будут вести эту команду за собой и что мы будем бороться за плей-офф. Мы мечтаем выиграть Кубок Стэнли для наших болельщиков. И нам никогда не заявляли, что команду ждет перестройка. Во всяком случае, мне об этом никто не говорил. Так что я шокирован тем, что происходит. Мы движемся совсем не в том направлении».

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