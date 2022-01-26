Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг оценил игру нападающего Евгения Малкина после восстановления после травмы.

«Сейчас он чувствует себя намного комфортнее. Зачастую во время восстановления после травмы, особенно длительной травмы, ноги перестают двигаться и тебя слушаться. В такие моменты нужно немного больше времени, чтобы среагировать на игровую ситуацию и создать опасный момент. А теперь, как вы сами видите, Джино наращивает скорость игры. Неважно, касается ли дело катания, видения площадки или техники, Малкин во всех компонентах становится лучше. Долгое время он оставался без хоккея, но уже оказывает огромное влияние на нашу команду. При нашем розыгрыше большинства от него исходит значительная угроза воротам соперника. И его уровень игры повышается от матча к матчу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Летанга.

35-летний Малкин не выступал до 12 января. Россиянин пропустил старт сезона-2021/22 из-за операции на колене. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 8 матчах.