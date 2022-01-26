«Вашингтон» претендует на вратаря «Чикаго» Флери

«Вашингтон» проявляет интерес к голкиперу «Чикаго» Марку-Андре Флери, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

37-летний канадец провел в нынешнем сезоне 37 матчей, в которых отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,76. Предстоящим летом истекает его контракт с кэпхитом 7 миллионов долларов.

До «Чикаго» Флери выступал за «Вегас» и «Питтсбург». «Пингвины» выбрали его под общим первым номером на драфте-2003. С «Питтсбургом» он трижды выигрывал Кубок Стэнли.