Нападающий «Далласа» Джо Павелски признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:1) Павелски сделал дубль и отдал две результативных передачи.

Второй звездой дня стал форвард «Оттавы» Тайлер Эннис, который отличился хет-триком в игре с «Баффало» (5:0).

Третья звезда дня — нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который забросил шайбу и сделал две голевых передачи в матче с «Аризоной» (6:3).