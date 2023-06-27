Летанг стал обладателем «Билл Мастертон Трофи». Он перенес инсульт в начале сезона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг стал обладателем премии «Билл Мастертон Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ. Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов. В начале сезона Летанг перенес инсульт, а спустя 12 дней вернулся на лед. В минувшем сезоне 36-летний канадец провел 64 матча, в которых набрал 41 (12+29) очко.